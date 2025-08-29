２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円０１銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル安・円高となっている。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを再開するとの観測に加え、ＦＲＢの独立性を巡る懸念が根強いことからドル売り・円買いが優勢だった。ウォラーＦＲＢ理事が来月から利下げを再開したいという考えを示し、更