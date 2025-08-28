ハンガリーにあるドルジバ・パイプラインの施設＝2022年5月（ロイター＝共同）【ウィーン、キーウ共同】欧州連合（EU）加盟国のハンガリーとスロバキアが、ウクライナと対立を深めている。両国が依存するロシア産原油を運ぶパイプラインがウクライナ軍に攻撃され、一時的に供給停止したためだ。両国はEUの対ウクライナ軍事支援強化に賛同せず、ハンガリーはウクライナのEU加盟にも反対している。対立は欧州の結束の乱れにつなが