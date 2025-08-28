フォーシーズＨＤが堅調。同社は２７日の取引終了後、暗号資産投資・Ｗｅｂ３．０事業に関し、シンガポールのサンダーボルトアドバイザーズ社とアドバイザリー契約を締結すると発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。ビットコインを企業財務資産として導入することや、Ｗｅｂ３．０を活用した事業戦略に関するコンサルティング及び助言サービスの提供を目的とする。 出所