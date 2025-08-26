8月23日、秋篠宮家の次女・佳子さまが大阪市此花区の夢洲で開催中の大阪・関西万博を初めて視察された。佳子さまは最初に日本政府のパビリオン「日本館」を訪れ、世界最大級の「火星の石」をご視察。次に訪れた伝統工芸品「津軽塗」の製作体験ブースでは、塗り重ねられた漆をやすりで研ぐ「研ぎ出し」を体験された。その後、輪島塗で作られた直径1メートルに及ぶ大型地球儀「夜の地球Earth at Night」をご覧に。この地球儀は昨年