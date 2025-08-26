お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣が２５日放送の「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演。ＭＣの千鳥大悟にかつて「捕まってないだけの詐欺師」と呼ばれたことを抗議した。４年ほど前に大悟が西野を「捕まってないだけの詐欺師」と表現し、そのワードのインパクトがあまりにも大きく、西野は「大変なことになった。色んな人が離れて行ったぞ」と抗議。大悟は「西野って詐欺師かも？と言って離れて行った奴はお