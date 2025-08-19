モデルの山田優（41）が18日配信のABEMA「今日、好きになりました。」にゲスト出演。夫で俳優の小栗旬と恋愛に発展したタイミングを告白した。スタジオトークでMCのNON STYLE・井上裕介から「旦那様とはなんか恋に発展するタイミングあったんですか？」と質問した。山田は「告白…？うちは、私のマネジャーに先に“優と付き合いたいんですけど…”って（相手が）言ってくれたんですよ。だからすごい楽だった」と小栗と恋愛に