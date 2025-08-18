ディズニー映画『バンビ』(1942)の原作である児童文学「バンビ 森の暮らし」をホラー映画化した『子鹿のゾンビ』が８月29日(金)より公開。バンビの相棒であるウサギの“とんすけ”の本作での姿が明らかとなった。本作は、大人になったバンビが川に捨てられた化学薬品によってモンスター・ゾンビに変貌し、鋭いツノと凶暴な牙を武器に、母鹿や妻鹿を殺した人間に復讐するというストーリー。本作でのとんすけたちは、一見愛くるしい