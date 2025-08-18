お笑いコンビTKOの木下隆行が9月からタイに移住することを発表したことを受け、18日、海外移住の狙いや心境などについて本人を直撃した。【映像】 TKO木下がタイ語を披露した瞬間━━移住はいつから決めていたのか？「今年に入ってから」━━なぜタイなのか？「大好きで可能性があって面白い国だと思うからだ。応援してくれている方もいる。また、例えばアメリカだったら（キングコングの）西野（亮廣）、渡辺直美、（ピースの）