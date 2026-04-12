お笑いコンビ・TKO木本武宏木下隆行）が、11日に更新されたYouTubeTKO木下のキノちゃんねる〜天まで届け〜」の動画に、コンビそろって出演し、タイでのライブ開催を発表した。【動画】TKOがリモートで相談→タイでのライブが決定「【ご報告】TKOの今後を本音で話し合い、一つ大きな決断をしました。」と題した動画では、タイ在住の木下が、リモートで日本の木本を呼び出す形で、タイでのライブを持ちかけた。タイで暮