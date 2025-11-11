2025年9月からタイに移住しているお笑いコンビ・TKOの木下隆行さんが11月8日、個人のYouTubeチャンネルに公開した動画で、移住直後に起こした炎上騒動を謝罪した。タイでは「僧侶を装う行為」がご法度木下さんは8月17日、コンビのYouTubeチャンネルに公開した動画でタイの首都バンコクに移住すると報告。移住先での活動については「もちろんエンタメします」とし、SNSでの発信や現地でのライブなどをしていきたいなどと意気込みを