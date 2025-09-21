移住したタイの寺院前で僧侶のコスプレをし、その様子を収めたYouTube動画が批判を浴びているTKOの木下隆行。炎上はいまだ収まりそうにない。「タイでは僧侶でないにもかかわらず僧侶の格好をするのは違法行為であり、処罰される可能性があります。周囲から指摘を受けた木下さんは動画を削除しました。9月14日のXで《ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません》と釈明