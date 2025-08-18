Jリーグは８月18日、J１第26節のサンフレッチェ広島戦で退場となっていたガンバ大阪MF安部柊斗の処分を発表した。安部は16日に行われたアウェー広島戦で、60分に一発退場。ボールをキャッチしようとした相手のGK大迫敬介に対し、ジャンプして右足の裏を向けて飛び込んだ。接触した大迫は顔付近を押さえて倒れ込んだが、怪我はなかったようでその後、プレーを再開。安部には危険なプレーだったとして、主審がレッドカードが提示