陸上自衛隊によると、大分県の日出生台演習場で、訓練中の20代の3等陸曹2人と連絡が取れなくなり、捜索の結果、18日午前0時過ぎ、演習場内でいずれも心肺停止状態で見つかり、その後死亡が確認された。詳しい状況を調べている。