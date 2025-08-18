腰から尻にかけた関節を亜脱臼したマツコ・デラックス（５２）が１８日、曜日レギュラーを務める生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に復帰した。マツコは開口一番「申し訳ございません」と謝罪し、共演者たちに「おかえりなさい」と迎えられると「もうホント仕事したくないです」とつぶやいた。放送５０００回を記念して去る１５日にはマツコ以外のレギュラーが勢ぞろいした公開生放送「５時に夢中！万博」が行わ