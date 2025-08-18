三菱自動車は2025年7月17日、3列シートのミドルサイズSUV「デスティネーター（DESTINATOR）」を世界初公開し、2025年7月23日よりインドネシアで販売を開始した。車名には「ドライバーや一緒に過ごす家族が新たな目的地へ踏み出す後押しをしたい」という想いが込められている。ボディサイズは全長4680mm×全幅1840mm×全高1780mm、ホイールベース2815mm。 【画像】デスティネータ