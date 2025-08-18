佐賀県伊万里市の民家で母娘２人が侵入してきた男に襲われて死傷した事件で、ベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（２４）が１７日、強盗殺人罪などで起訴され、亡くなった椋本舞子さんが母親をかばって殺害されたことが指摘された。椋本さんの友人らは悲しみを新たにするとともに、裁判での真相究明を求めた。椋本さんと８年ほどの付き合いがあったという友人は、起訴を受け、「裁判で真相が明らかにされ、きち