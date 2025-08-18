ｔｉｍｅｌｅｓｚの篠塚大輝（２３）の日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」出演は、日テレと篠塚双方にメリットのあるキャスティングだったという。同番組を巡っては、元ＴＯＫＩＯの国分太一が複数のコンプライアンス違反があったとして６月に降板。国分がメーンで携わっていた、自然が豊かだった新宿に生き物を呼び戻す企画「新宿ＤＡＳＨ」は、ｔｉｍｅｌｅｓｚの松島聡が取り組むことになった。８月３日には「新宿Ｄ