この記事をまとめると ■クルマを購入する際はディーラーと銀行のどちらかでローンが組める ■ディーラーの場合は最近だと残価設定ローンを組む利用者が多い ■銀行でローンを組む際は金利が上昇傾向にあることから「固定金利」を選ぶのが得策だ ローンを組むならディーラ？銀行？ 以前は、「ディーラーローンは金利が高い代わりに審査は緩い」、「銀行などのマイカーローンは、金利が低い代わりに審査は厳しい」といわれた。