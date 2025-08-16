第107回全国高校野球選手権大会に出場していた広陵（広島）が、初戦に勝利した後、8月10日に出場を辞退した。１月に起きた部員間の暴力行為を巡り、ＳＮＳで中傷が相次いだことなどが理由だという。これとは別に、元部員が監督や部員らから暴力を受けたと訴え、６月に第三者委員会が設置された問題も表面化したが、広陵の堀正和校長は「確認したがそういう事実はなかった」と語った。この被害を訴える生徒の保護者が集英社オンライ