早めのスパートで押し切った。１６日の札幌２Ｒで、小林美駒（２０）＝美浦・鈴木伸＝が７番人気サウンドルーチェ（牝３歳、栗東・渡辺）を勝利に導き、今年のＪＲＡ２５勝目、通算５４勝目をマークした。道中は中団の外めを追走。３角で一気に仕掛けると、直線入り口で早くも先頭に立ち、そのまま直線で力強く抜け出した。この勝利で６月１５日から１０週連続でのＶ。自身が持つ女性騎手による連続週勝利記録を伸ばした。今