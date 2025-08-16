8月22日（金）公開の『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』。大人気アニメ「夜は猫といっしょ」とコラボした本編冒頭の上映マナー映像の上映が決定した。『おでかけ子ザメ』（原作：ペンギンボックス）は、2021年にX（旧Twitter）に投稿された短編から始まった、注目の大人気コミック（KADOKAWAより既刊6巻が発売中）。2023年8月からはYouTubeの公式チャンネルでアニメの配信を開始。全60話の短編アニメは地上波テレビのアニ