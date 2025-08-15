¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÅÐ»³Ãæ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î20ÂåÃËÀ¤« ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç°äÂÎÈ¯¸« ¥¯¥Þ¡ÊÆ°Êª¡Ë ËÌ³¤Æ» ¹ñÆâ¤Î»ö·ï¡¦»ö¸Î »þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹ STV¥Ë¥å¡¼¥¹ËÌ³¤Æ» ÅÐ»³Ãæ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î20ÂåÃËÀ¤« ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç°äÂÎÈ¯¸« 2025Ç¯8·î15Æü 15»þ28Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤ÇÅÐ»³Ãæ¤Î20ÂåÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï 15Æü¡¢Íå±±³Ù¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ ½ê»ýÉÊ¤Ê¤É¤«¤é¡¢°äÂÎ¤Ï°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö ¡Ô·èÎö¤·¤Æ¤¤¤¿NHK¤È¤è¤¦¤ä¤¯Àã²ò¤±¡Õ¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡¹ÈÇò3Ç¯¡ÈµñÈÝ¡É¤Î¥¦¥é¤Ë¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎºÊ¡¦Ì¼¤È¤Î°ø±ï 2025Ç¯8·î15Æü 6»þ0Ê¬ µ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ª¸µ¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡×ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¡ÄºòÇ¯¤Ë¶Ã¤¤Î¿¦¶È¤ò¹ðÇò 2025Ç¯8·î15Æü 5»þ6Ê¬ ¡Ö¼«»¦¤¹¤ë¤«¤éÈòÇ¥¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×½÷»Ò¹âÀ¸¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤¿41ºÐÃË¡¡ºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à»à¤ÎÆ¨Èò¹Ôá 2025Ç¯8·î15Æü 7»þ0Ê¬ ¡ÚÂ³Êó¡Û°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡Ä²¼È¾¿È¤Ë·ã¤·¤¤Â»½ý¡¡°ÂÈÝÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤«¡¡¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Î¤½¤Ð¤Ë¡ÄËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù 2025Ç¯8·î15Æü 15»þ28Ê¬ »Ô±Ä½»Âð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¡Ö¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡×¤¬¡ª¡Ö600Ëü¡×°Ê¾å¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»Ô±Ä½»Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡© 2025Ç¯8·î14Æü 14»þ10Ê¬