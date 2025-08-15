1.事故死から守ってくれた猫 身代わりとなった猫の飼い主さんは、ある日、いつものように仕事で運転していると、大きな事故に巻き込まれてしまいました。車が何台も絡むような大規模な事故で、本人も搬送時には意識がなく、助かったのが不思議だと思われていたそうです。 搬送先の病院で懸命な救命の甲斐があり、幸いにも一命を取り留めます。しかし、実際に生活するまでには、長期入院とつらいリハビリが必要でした。