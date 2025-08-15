次世代エースが束の間のオフ満喫バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が自身のインスタグラムを更新。プライベートで三重の伊勢神宮を訪れたことを報告した。大舞台へ向け、束の間のオフを満喫したようだ。佐藤は自身のインスタグラムに「弾丸で親友に会いに伊勢神宮行ってきましたっ」と記して、名物の伊勢うどんやきゅうり串の一本漬けの写真を投稿。境内では敬愛学園高時代のチームメイトで、Vリー