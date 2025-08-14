夫婦喧嘩をしたときの仲直りの方法は、家庭によってさまざまです。喧嘩の原因にもよりますが、長引かせるとお互いに謝りづらくなってしまいますよね。アプリ「ママリ」にも、夫婦喧嘩についての投稿がありました。友人家族とキャンプに行く前日に些細なことから夫婦喧嘩をしてしまった、投稿者さん。このままでは子どもたちが楽しみにしていた予定がなくなってしまうため、自分から謝るべきか悩んでいるといいます。 些細なこと