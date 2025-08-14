私のプライドか、子どもの笑顔か。夫婦喧嘩で中止寸前のキャンプ、謝るべきは私？【ママリ】

些細なことから夫婦喧嘩をしてしまった

【夫婦喧嘩でキャンプが中止になりそう。どうすればいい？について】





今日から友達家族とキャンプに行くことになっていたのですが、昨日些細な夫婦喧嘩から今朝になって主人が行く気はもうないといった感じです。



子ども達はすごく楽しみにしていたので、"なんで行けないの？"と悲しい顔をして聞いてきます。

私が謝れば主人もじゃあ行こうと言うと思うのですが、それで行くのも楽しめないなと思うのと、子ども達の楽しみにしていた気持ちを考えたら私がどうにかこの場をやるしか...と悩みます。。



夫婦喧嘩をしたときの仲直りの方法は、家庭によってさまざまです。喧嘩の原因にもよりますが、長引かせるとお互いに謝りづらくなってしまいますよね。アプリ「ママリ」にも、夫婦喧嘩についての投稿がありました。友人家族とキャンプに行く前日に些細なことから夫婦喧嘩をしてしまった、投稿者さん。このままでは子どもたちが楽しみにしていた予定がなくなってしまうため、自分から謝るべきか悩んでいるといいます。

些細な夫婦喧嘩のせいでキャンプに行けないのは子どもたちに申し訳ないですし、一緒に行く友人家族にも迷惑をかけてしまいます。とはいえ投稿者さんから謝るのはモヤモヤが残って、素直に楽しめないとのこと。



どんな理由で夫婦喧嘩になってしまったのかはわかりませんが、質問の内容からは投稿者さんがすごく悩んでいるのが伝わりますね。

外出前の夫婦喧嘩にさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「とりあえず謝って穏便に済ませる」との声がありました。

一番穏便に住むのは初めてのママリさんご謝ってその場をどうにか納めるしかないのでは、とおもいます😢旦那さん側から謝ってこなくて、子供達が楽しみにしているのなら尚更かな、と…

せっかく子どもが楽しみにしていた予定を、夫婦喧嘩でキャンセルしてしまうのは、すごく悲しいですよね。ママとパパが喧嘩をしているからキャンプに行けないというのは、子どもたちも納得できないでしょう。



謝るのは気が乗らないかもしれませんが、夫側に歩み寄る気持ちがなさそうであれば、子どもたちのためと思って、投稿者さんから謝るのはどうでしょうか？



他には「キャンプに行けば、自然と仲直りできるかも」という声もありました。

キャンプ行けば自然と仲直り？というか、なぁなぁになると思います！

私自身、喧嘩が多い夫婦ですが、キャンプ行ってしばらくすると夫が擦り寄ってきます😂

普段はずっと無視してくる人なのに、、🤣



友達家族もいらっしゃるならそんな邪険な態度は取らないでしょうし、最終的には楽しめると思いますよ☺️

なにより子供が楽しみにしてるなら、なしにする選択肢は私にはないです🍀



たしかにいざキャンプに行けば、楽しい雰囲気にイライラした気持ちが収まって自然と仲直りできるかもしれません。友人家族も一緒であれば、そこまで険悪な雰囲気にならないでしょう。



夫には、子どもたちが楽しみにしている、当日キャンセルは友人家族にも申し訳ないという話をして説得し、とりあえずキャンプに出かけてみるのもよいでしょう。

