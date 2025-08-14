イングランド2部バーミンガムへ移籍した古橋亨梧が、イングランド・リーグ杯1回戦で加入後初ゴールを挙げた。この試合、対戦相手は同じ2部のシェフィールド・ユナイテッド。前半5分、相手のバックパスに味方が猛プレッシャーをかけると、GKに渡る前に足を伸ばしてパスカットに成功。ボールはそのまま無人のゴール前にいた古橋の元へ転がり、それを右足で流し込むと待望の初得点を記録した。古橋はその後、57分までプレイし、チーム