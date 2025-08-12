ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 広陵高校「暴力案件をSNS炎上騒動にすり替え」市議の的確指摘に絶賛… 広陵高等学校 暴力問題 炎上・批判 時事ニュース 週刊女性PRIME 広陵高校「暴力案件をSNS炎上騒動にすり替え」市議の的確指摘に絶賛の声 2025年8月12日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 甲子園辞退で10日に会見した広陵高校について週刊女性PRIMEが伝えた 広島市議はXで、暴力事案を「SNS炎上騒動」にすり替えていると指摘 憤りを示しており、この投稿には「的確」といった賛同の声が多く上がった ◆広島市議が広陵高校の甲子園辞退をめぐり指摘まるで、「SNSのせいで辞退に追い込まれた」と言わんばかりの論調に違和感しかありません。…— むくぎ太一(広島市議会議員/安佐南区) (@mukugi_taichi1) August 11, 2025 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 「きつい言葉だけど伝わる」やす子 大雨への注意喚起で賞賛された“強烈7文字” 2025年8月12日 18時32分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分 致死率27％…マダニ感染症“SFTS”感染者が最多ペースの124人で北海道でも 夏休みの外遊びにご注意 2025年8月12日 17時54分