¶áÇ¯¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë±ÇÁü¤È½ÐÈÇ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥éー¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢ÇØ¶Ú»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î±Ç²è²½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ¸÷»Ê»á¤Î16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥Û¥éー¾®Àâ¡Ø¥æ¥Ó¥­¥¿¥¹¡Ù¤Î´©¹Ô¤âÏÃÂê¤Ë¡£NHK¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ç¤â7·î2Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Û¥éー¥Öー¥à¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤½¤Î¿Íµ¤