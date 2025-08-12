インテルが負け組に…ここ数年の間、インテルの凋落ぶりは深刻だ。2025年4〜6月期の決算は約4300億円の最終赤字だった。6四半期連続で最終損益は赤字に転落した。インテルの業績悪化が深刻であることは、わが国経済に無視できないマイナスの影響を与える。電子部品メーカーのイビデンのようにこれまでインテルとの取引を増やして業績拡大を実現した企業は多いからだ。2024年、インテルはレゾナックホールディングスやオムロン、信