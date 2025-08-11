「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（25）が2025年8月9日、自身のインスタグラムを更新。いつもとは雰囲気の違う着物姿を披露した。「先日、茶道をしたときの」阿部なつきさんは「先日、茶道をしたときの」といい、ピンクの着物姿や茶道を楽しむ様子を投稿した。続けて、「最近、改めて日本の美意識って素敵だなと感じることが増えました」とし、「久しぶりに、谷崎潤一郎の『