2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°ì¶¯¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì°Ê²¼¤ËÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢7·î¤ËÁá¤¯¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤òÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î²¼Ìø¹ä»á¤¬Ê¬ÀÏ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤½¤·¤ÆÅ¬ºàÅ¬½ê¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¥»³¦ÆÈÁö¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Ï»°´§²¦¤â´Ö¶á¡Ä¡Ô¤Ê¤¼ºå¿À¤À¤±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¡©¡Õ²¼Ìø¹ä¤¬ÌÀ¤«¤¹ºòÇ¯¤È¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×¡Ù¤è¤êÂ³