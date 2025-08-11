広陵高校の出場辞退を受けて会見を開いた宝会長(C)産経新聞社異例の決定が波紋を呼んだ。8月10日、第107回全国高校野球選手権大会の大会本部は、広陵高校からの出場辞退の申し出を大会本部として了承したことを発表した。7日に行われた旭川志峯（北北海道）との1回戦を制していた同校だったが、今大会開幕直後にSNS上で判明した暴力事案による影響を鑑みて、決断したと見られている。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025