波紋を生んだ広陵の異例辞退をどう受け止めたか？　高野連会長が訴えた事案解決への“追求”「暴力や暴言、いじめがない健全な高校野球を」

広陵高校の出場辞退を受けて会見を開いた宝会長(C)産経新聞社

異例の決定が波紋を呼んだ。

8月10日、第107回全国高校野球選手権大会の大会本部は、広陵高校からの出場辞退の申し出を大会本部として了承したことを発表した。7日に行われた旭川志峯（北北海道）との1回戦を制していた同校だったが、今大会開幕直後にSNS上で判明した暴力事案による影響を鑑みて、決断したと見られている。

急転直下の決定だった。広陵を巡っては、今大会開幕直後にSNS上でチーム内での暴力事案が判明。今月5日に高野連は、今年1月に野球部内で2年生部員（当時）4人が1年生部員（当時）の寮の部屋を個別に訪れ、胸を叩く、頬を叩くなどの暴力を伴う不適切な行為を行った事実を認めて「3月に厳重注意とした事案があった」と発表。その翌日には学校側も野球部員による暴力行為を明らかにした。

ただ、大会開幕後に別の事案で元部員が被害を訴えていることも判明。広陵側は元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置して調査を進めていた。

SNSでの誹謗中傷を含む反響の大きさを考えれば、対応が後手に回った感は否めない。そうした中で、広陵から出場辞退の申し出を受けた高野連の宝馨会長は、大会本部の公式リリース内で「全力プレーを続けてくれている代表校を不安にさせてしまっていること、学校応援団のみなさん、球場やテレビ、ラジオ、インターネットで観戦いただいているみなさん、大会に関係する全ての方々に対してご迷惑をおかけしていることを、主催者として、日本高等学校野球連盟会長として、深くお詫び申しあげます」と謝罪。その上で、広陵の判断に対する見解を記している。