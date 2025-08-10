■これまでのあらすじ幼なじみのありさと関わったせいでののかはトラウマを抱えてしまった。幼稚園では彼女が原因で登園渋りになり、小学校では何かとトラブルに巻き込まれ、バイト先で偶然再会した高校生では再び仲良くなった後に利用されたのだ。大学に入学し、ありさのいない生活で青春を満喫し始めるが、友だちにやさしくされるとまた搾取されるのではないかと怖くなり…。友だちに心を許すことができず、ののかは孤独を感じる