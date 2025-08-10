ÉÔÆó²È¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥³¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Ê¤«¤è¤·¥·¡¼¥ë¥°¥ß¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢8·î12Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ß¤ÎÌ£¤òºþ¿·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ë¤Î¼ïÎà¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¥·¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬18¼ï¢ª23¼ï¤Ë¡Ó¢¡¡Ö¥Ú¥³¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Ê¤«¤è¤·¥·¡¼¥ë¥°¥ß(¥Ô¡¼¥Á&¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È)¡×6Î³Æþ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥°¥ß¤Ç¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡×¤È¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢