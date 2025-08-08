韓国ドラマ「賢い医師生活」などで知られる、俳優・チョ・ジョンソクの主演映画「ゾンビの娘」（原題）が７月３０日に現地で公開され、早くも観客動員数が２００万人を突破するヒットを記録。そんな同作の配給会社であるＮＥＷが「世界猫の日」の８日、劇中で観客の心をわしづかみにした猫・エヨンのスペシャルポスターを公開した。エヨンは、ジョンファン（チョ・ジョンソク）とゾンビの娘・スア（チェ・ユリ）の飼っている猫