Image: 無印良品 手持ちの服の中で、一番「何も着ていない」に近い。脚を出してもサラサラな肌触りの服を選んでも、とにかく暑苦しいこの頃。日中家の中での服装も工夫したいところです。そこで、無印良品の「紳士 風を通す 半袖ルームウェアセット」と、名前からしても涼しいルームウェアが今年も出ていました。極小の通気孔を持った生地のルームウェア