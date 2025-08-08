◆米大リーグパイレーツ―レッズ（７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が７日（日本時間８日）、本拠地・レッズ戦に先発し、６回９７球を投げて７安打無失点、８奪三振の好投を見せ、７勝目（８敗）の権利を持って降板した。試合前に２・０２だった防御率は１・９４となり、１点台に突入した。粘りの投球を見せた。初回は１死一、二塁のピンチを迎えるも、ヘイ