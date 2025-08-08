8日午前5時、鹿児島・霧島市に大雨特別警報が発表された。付近にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前日夜から活発な雨雲がかかり続け、8日未明に特に雨が強まった。霧島市では、いろいろな時間の区切りで観測史上1位が記録された。【観測史上1位】1時間降水量：107.5ミリ（午前3時まで）3時間降水量：240ミリ（午前3時40分まで）6時間降水量：356.5ミリ（午前4時40分まで）12時間降水量：495ミリ（午前6時10分まで）