プロボクシングWBC・IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M・T）は6日、同級王座を返上し、スーパーバンタム級に転向する意向を示した。来年5月ごろに計画されている4団体統一同級王者の井上尚弥（大橋）との対戦に向けた動向を米ボクシング専門メディア『ボクシングシーン』が報道した。 ■5月の対戦実現に向けた動向に注目集まる 米メディア『ボクシングシーン』は中谷について、「世界でもトップクラ