（台北中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の機密情報を不正に取得したとして、国家安全法違反の疑いで台湾高等検察署（高検）が捜査を進めている同社元従業員ら3人について、知的財産・商業法院（裁判所）は勾留と接見禁止の請求を認めた。高検知的財産分署が5日、明らかにした。同分署の報道資料によると、TSMCが従業員の不審な情報アクセスに気づいて内部調査を実施したところ、国家の中核的重要技術に