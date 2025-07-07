¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³«ºä±ÇÈþ¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î»ØÎØ¤¬¥­¥é¥ê¡Ä³«ºä±ÇÈþ¡¢·ëº§¤òÈ¯É½³«ºä¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î·ëº§»ØÎØ¡¢º§Ìó»ØÎØ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡×¤È¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê»ä¤ò¹­¤¤¿´¤Ç¼õ¤±»ß¤á¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î