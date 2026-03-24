菜の花と言えば、お浸しや和え物のイメージが強いですが、実はオイルやクリームとも相性が良く、パスタにもかなり使えるんです。ほのかな苦みがいいアクセントになり、鮮やかな緑がお皿を彩ってくれます。そこで今回は、春を味わう！ 菜の花を使った人気パスタTOP7をご紹介。菜の花と同じく、春が旬のホタルイカ、タケノコ、ハマグリなどを組み合わせた、この季節ならではのとっておきパスタが満載です。ぜひ参考にしてください。