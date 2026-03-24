「加賀棒ほうじ茶ラテ」ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」を4月21日から期間限定で発売する。ミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」は、石川県金沢市発祥の「加賀棒ほうじ茶」の特長を生かした、甘く香ばしい味わいを存分に楽しめるアイスクリーム。「加賀棒ほうじ茶」は一般的なほうじ茶と異なり、茶葉ではなく茎を焙煎することで、苦みや渋みが少なく、茎ならではの甘みのある旨味と香ば