秋葉原駅前の喧騒から少しはずれて神田川に向かうと、ほどなくしてレンガづくりの「マーチエキュート神田万世橋」が見える。そこにいま「万世橋チューブ」と名づけられた新しい空間ができている。入り口からはいると川沿いでクラフトビールを楽しめるお店があり、奥にはいくつかのショップもある。そこで6月22日まで開催されている展示が、長坂真護さんプロデュースの「BONBO STARS展From the Slum to The World」だ。大坂・関西