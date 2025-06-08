7月19日（土）から第2期の放送・配信が始まる『怪獣8号』。「アニメ怪獣百景」第12弾が公開された。集英社マンガアプリ少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800万部を超える（デジタル版含む）松本直也による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。そして、そんな世界的原作のアニメ化を手