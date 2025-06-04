小泉進次郎農相（44）に苦言を呈し、物議を醸している野村哲郎元農相（81）。野村氏の資金管理団体と政党支部に、過去10年間でJA関連団体から約7000万円の献金がされていたことが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】白Tシャツにチノパンを合わせたラフなスタイル…2人の子どもを連れて歩く、小泉進次郎の妻・滝川クリステルの姿JA出身の野村哲郎元農相©時事通信社「自分で決めて自分で発表してしまう」と苦言を呈し…