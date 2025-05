中国では、大規模な情報検閲システム「グレートファイアウォール(金盾)」が運用され、インターネットが常に厳重に監視されています。中国でも特に人口が多く、国内有数の工業地域のひとつでもある河南省で、当局による検閲が一層厳しくなったことが判明しました。A Wall Behind A Wall: Emerging Regional Censorship in Chinahttps://gfw.report/publications/sp25/en/‘Alarming’ rise in regional internet censorship in Chin