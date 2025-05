暴力事件を起こして投獄された囚人を対象としたドイツの研究により、攻撃的な犯罪者は相反する感情がない交ぜになったどっちつかずの表情を「怒っている」と感じる傾向が強いことがわかりました。Perception of emotional facial expressions in aggression and psychopathy | Psychological Medicine | Cambridge Corehttps://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/perception-of-emotional-facial-ex